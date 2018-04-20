Горожане смогут поучаствовать в акции «Электровесна-2018»

Активисты Всероссийского волонтерского экологического движения «РазДельный сбор» 21 апреля организуют акцию «Электровесна-2018» в районе.

Все желающие смогут принести ненужную технику. Сдать можно старые или сломанные фены, пылесосы, утюги, принтеры, гаджеты, CD/DVD-диски и другие устройства.

Все приборы отправят на переработку.

По всей Москве откроют несколько пунктов приема сдачи техники. Полный список доступен на официальном сайте волонтерского движения.

Принести технику можно с 11:00 до 14:30 в дом 16 по Большому Сухаревскому переулку.