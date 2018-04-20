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Горожане смогут поучаствовать в акции «Электровесна-2018»
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Горожане смогут поучаствовать в акции «Электровесна-2018» 

Управа района Мещанский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Активисты Всероссийского волонтерского экологического движения «РазДельный сбор» 21 апреля организуют акцию «Электровесна-2018» в районе.
Все желающие смогут принести ненужную технику. Сдать можно старые или сломанные фены, пылесосы, утюги, принтеры, гаджеты, CD/DVD-диски и другие устройства.
Все приборы отправят на переработку.
По всей Москве откроют несколько пунктов приема сдачи техники. Полный список доступен на официальном сайте волонтерского движения.
Принести технику можно с 11:00 до 14:30 в дом 16 по Большому Сухаревскому переулку.
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