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Сотрудники полиции в подмосковных Озёрах приняли участие в акции «Сдал кровь — спас жизнь!»
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Сотрудники полиции в подмосковных Озёрах приняли участие в акции «Сдал кровь — спас жизнь!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудники ОМВД России по г.о. Озёры в преддверии Национального дня донора приняли участие в акции «Сдал кровь — спас жизнь!».
Цель проводимой акции — помощь людям, нуждающимся в донорской крови, привлечение жителей города к добровольному и регулярному донорству крови и ее компонентов независимо от профессии и сферы деятельности.
В данной акции приняли участие 10 сотрудников различных подразделений, прошедших предварительное медицинское обследование.
Сотрудники полиции г.о. Озёры не в первый раз принимают участие в акциях подобного рода. Они надеятся, что, сдав кровь, они помогут спасти чью-то жизнь.
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