Сотрудники полиции в подмосковных Озёрах приняли участие в акции «Сдал кровь — спас жизнь!»

Сотрудники ОМВД России по г.о. Озёры в преддверии Национального дня донора приняли участие в акции «Сдал кровь — спас жизнь!».

Цель проводимой акции — помощь людям, нуждающимся в донорской крови, привлечение жителей города к добровольному и регулярному донорству крови и ее компонентов независимо от профессии и сферы деятельности.

В данной акции приняли участие 10 сотрудников различных подразделений, прошедших предварительное медицинское обследование.

Сотрудники полиции г.о. Озёры не в первый раз принимают участие в акциях подобного рода. Они надеятся, что, сдав кровь, они помогут спасти чью-то жизнь.