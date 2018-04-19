Акции «Русала» в Гонконге подорожали на 27%

Акции «Русала» в Гонконге по итогам торгов подорожали почти на 27%

Акции компании "Русал" по итогам торгов четверга на Гонконгской фондовой бирже выросли в цене почти на 27% после появления сообщений в СМИ о переговорах компании в Китае о возможности продаже в стране алюминия, свидетельствуют данные торгов.

К закрытию биржи акции алюминиевого гиганта подорожали на 26,76%, до 1,8 гонконгского доллара.

По сообщению агентства Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с переговорами, представители "Русала", попавшего под санкции США , на этой неделе встретились с китайскими компаниями и трейдерами для обсуждения возможности покупки у них глинозема и продажи алюминия в КНР. "Русал" ищет альтернативные источники поставок глинозема, который является сырьем для производства алюминия, поскольку санкции США препятствуют его нормальным поставкам.

Кроме того, по словам источников, российская компания интересуется возможностью увеличения продаж металла в виде слитков в Китае, поскольку "Русал" из-за санкций теряет доступ к своим традиционным клиентам.