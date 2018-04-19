Ещё
Акции «Русала» в Гонконге подорожали на 27%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Умные" ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО
"Умные" ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО

Акции «Русала» в Гонконге по итогам торгов подорожали почти на 27% 

Прайм 1 час назад
Фото: ТАСС
Акции компании "Русал" по итогам торгов четверга на Гонконгской фондовой бирже выросли в цене почти на 27% после появления сообщений в СМИ о переговорах компании в Китае о возможности продаже в стране алюминия, свидетельствуют данные торгов.
К закрытию биржи акции алюминиевого гиганта подорожали на 26,76%, до 1,8 гонконгского доллара.
По сообщению агентства Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с переговорами, представители "Русала", попавшего под санкции США, на этой неделе встретились с китайскими компаниями и трейдерами для обсуждения возможности покупки у них глинозема и продажи алюминия в КНР. "Русал" ищет альтернативные источники поставок глинозема, который является сырьем для производства алюминия, поскольку санкции США препятствуют его нормальным поставкам.
Кроме того, по словам источников, российская компания интересуется возможностью увеличения продаж металла в виде слитков в Китае, поскольку "Русал" из-за санкций теряет доступ к своим традиционным клиентам.
В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал".
Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США дал месяц на продажу акций и долговых инструментов "Русала" — ограничение на операции вступает в силу 7 мая. Американским гражданам также дано два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями, попавшими под санкции.
Прайм: последние новости
Цены на алюминий продолжили ралли после падения запасов Криптовалюта Litecoin дорожает после добавления на корейскую биржу ЦБ РФ обвиняет автора торговых стратегий для "Финама" в инсайде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония заявила протест России299
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом31
Тулеев уедет за границу364
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня184
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО86
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
03:20
Начальник штаба ВМС Украины поплатился за жену-россиянку
В мире Конфликты
01:00
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня
Происшествия
04:54
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО
Армия Оружие
01:07
Cпортцентр для всей семьи построят на Тушинской улице
Новости Москвы
01:21
Летний сезон в парках начнется 1 мая
Новости Москвы
10:16
Какие улицы благоустроят в этом году
Новости Москвы
00:47
В зоопарке манул наконец-то доволен погодой
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение