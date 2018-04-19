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Быстрый рост зарплат в РФ за 2 мес связан с предвыборным периодом и не распространится на весь год, — Наталия…
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"Умные" ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО
"Умные" ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО

Быстрый рост зарплат в РФ за 2 мес связан с предвыборным периодом и не распространится на весь год, — Наталия… 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Росстат вчера представил макростатистику за март.
Всплеск роста реальных зарплат в январе-феврале не продолжился в марте, темп роста замедлился до 6,5% г/г против наших ожиданий 9,8% г/г и консенсус-прогноза 8,0% г/г. Это указывает на то, что быстрый рост зарплат за 2М18 был связан с предвыборным периодом и не распространится на весь год.
Тем не менее, в номинальном выражении, зарплаты выросли на 9,0% г/г в марте и на 12,0% г/г за 1К18; это все еще очень сильный рост, поддержку которому, по всей видимости, продолжает оказывать низкий уровень безработицы (5,0%). Реагируя на более слабый в сравнении с прогнозом рост зарплат, оборот розничной торговли вырос только на 2,0% г/г в марте, оказавшись ниже наших ожиданий 2,5% г/г.
Мы уже упоминали о том, что цифры по промпроизводству в марте оказались весьма слабыми — его рост составил всего 1,0% г/г. Выпуск продукции в строительстве также преподнес негативный сюрприз: спад в прошлом месяце составил 9,7% г/г. Неудивительно, что это негативно отразилось на динамике ВВП; по оценкам Минэкономразвития, ВВП за 1К18 вырос всего на 1,1% г/г, при этом в январе — на 1,4% г/г, в феврале — на 1,3% г/г и в марте — на 0,7% г/г.
В целом, учитывая столь неустойчивую статистику и недавнее усиление геополитических рисков, мы ожидаем, что ЦБ возьмет паузу в цикле понижения ставки на заседании 27 апреля.
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