Доля российского сайта социальной сети в выручке Facebook не так уж велика, — Михаил Крылов, директор аналитического департамента «Golden Hills …

Отношение к сфере услуг, ТЭК, ОПК, письмо CEO Amazon и отчёты Morgan Stanley , Textron и American Express улучшили S&P 500 на +0,1% — до 2708,64 (+0,3% к средней за 100 дней), хотя фиксация прибыли по McDonald’s, United Health и JP Morgan столкнула Dow 30 на 0,2% в день, до 24748,07. Снижение спроса на убежища уменьшило котировки трежерис, доходность по ним перешагнула 2,87%. Спрос на хедж от роста цен на 2,14%, учтённого в котировках десятилеток, увеличил цены на золото до $1352 и на нефть Брент до $73,9. Опасения возможных санкций на производителей никеля подбросили стоимость этого металла на максимумы за 3 года. Пара евро/доллар застряла у 1,2375 перед переговорами Германии Франции , после отказа парламента UK поддержать поправку в закон о выходе Великобритании из состава ЕС . Биткойн вырос с $8022 до $8173 от завершения налогового периода в США

За рост Amazon (Nasdaq: AMZN; $1527,84) говорили расширение участников программы Prime (подписка на быструю бесплатную доставку плюс на набор видео— и аудиоуслуг) до больше чем 100 млн, новая продукция, меняющая мир, (колонки Echo, голосовой помощник Alexa), коэффициенты удержания клиентов выше 90%, постоянная работа над ускорением доставки, 40%-ное улучшение финансового результата за год.

Подорожание Home Depot (Nyse: HD; $179,85) объяснялось планами инвестировать 10,9% прошлогодней выручки в развитие онлайн-продаж, ожиданиями по отчётности (15 мая) после Бежевой книги ФРС и данных об увеличении розничных продаж стройматериалов в США на 5% в год в 1-м квартале.

Производитель вертолётов Textron (Nyse: TXT) вырос на +6,8% до $63,99 после продажи подразделения по производству машин и оборудования за 6% капитализации. Отчётность показала рост продаж военных вертолётов Bell на +8% до 24% от выручки. Расширение сбыта продукции для реального сектора на +14% до 37% от общего показателя объяснялось, главным образом, покупкой производителя снегоходов и вездеходов Arctic Cat.

Переход eBay (Nasdaq: EBAY; $41,75) с платёжной системы PayPal на голландский аналог Adyen будет расширять бизнес продвижения объявлений о продаже на аукционе, в среднем, на +110% в год с 2017-го по 2020-й (оценка инвестбанка). Согласно оценке KeyBanc, внедрение искусственного интеллекта в процесс определения позиции объявления ускорит рост валовых оборотов до +5,8%. На Уолл Стрит ждут от eBay роста выручки до $2,6 млрд в год к 2021-му и увеличения оборота рекламы до $450 млн, в бизнесе eBay в сфере маркетинга привлекает рентабельность, которая ускорит рост EBIT до +20%. В Morgan Stanley видят целевой уровень по этой бумаге у $58.

Что касается блокировки Facebook (Nasdaq: FB; $166,36), то доля именно сайта, не вообще пользователей соцсети из РФ , в выручке этой компании не так уж велика, по непроверенной информации, глубоко в пределах 1%, и хотя, в общем, да, немного смущает при этом то, что она тратила на Россию больше, чем зарабатывала в ней, но не секрет, что люди из нашей страны — лидеры по времени в соцсетях, вероятно, имеют свои пороги чувствительности к прямой рекламе именно в Фейсбук и уж точно не откажутся от Instagram или Whatsapp, потенциал монетизации которых не исчерпан.

Перед переговорами двух Корей 27 апреля, появились сведения о визите главы ЦРУ лично к Ким Чен Ыну , в Сеуле рассказывают о возможности заключения мирного договора. США выражают отсутствие энтузиазма участвовать в Тихоокеанском партнёрстве и желание перейти к системе двусторонних договорённостей. МВФ перед встречей в выходные предупредил о рисках глобального долга.

В сфере макроэкономики, запасы нефти в США упали на 1,1 млн баррелей. Бежевая книга ФРС показала рост экономики, что называется, по траектории, при обеспокоенности внешней торговлей, а также увеличение жилищного строительства и активности сделок с недвижимостью при нехватке запасов непроданных домов в нескольких округах. "