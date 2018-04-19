Аксаков рассказал о возможности появления в Крыму криптобиржи

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в Крыму может быть создана специализированная биржа для торговли криптовалютами. Об этом сообщает RNS.

"Я тут только что говорил, что майнинг для Крыма иллюзия. А вот ICO и криптобиржа вполне реальны. Я знаю, что профильные организации вовсю прорабатывают этот вопрос", — сказал Аксаков.

Ранее Аксаков сообщил, что Госдума поддерживает создание в Крыму криптовалютного офшора.

Депутат добавил, что национальная криптовалюта в России должна быть обеспечена каким-либо ликвидным активом.

Он также отметил, что не стоит ждать появление национальной криптовалюты в ближайшие два года.