Аксаков назвал важный критерий для крипторубля

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что национальная криптовалюта в России должна быть обеспечена каким-либо ликвидным активом. Об этом сообщает RNS.

"Крипторубль обязательно должен иметь обеспечение. Еще один важный критерий — должен быть единый эмиссионный центр в лице Центрального банка ", — сказал Аксаков.

Он также добавил, что не стоит ждать появление национальной криптовалюты в ближайшие два года.

Ранее сообщалось, что правительство может обложить налогом прибыль от сделок с криптовалютами.

Уточняется, что кабмин поддержал законопроект депутатов «О цифровых финансовых активах». Однако, в правкомиссии отметили, что документ следует доработать.