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Аксаков назвал важный критерий для крипторубля
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Аксаков назвал важный критерий для крипторубля 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что национальная криптовалюта в России должна быть обеспечена каким-либо ликвидным активом. Об этом сообщает RNS.
"Крипторубль обязательно должен иметь обеспечение. Еще один важный критерий — должен быть единый эмиссионный центр в лице Центрального банка", — сказал Аксаков.
Он также добавил, что не стоит ждать появление национальной криптовалюты в ближайшие два года.
Ранее сообщалось, что правительство может обложить налогом прибыль от сделок с криптовалютами.
Уточняется, что кабмин поддержал законопроект депутатов «О цифровых финансовых активах». Однако, в правкомиссии отметили, что документ следует доработать.
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