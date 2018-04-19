Австралийский стартап вновь запустит закрытую угольную ТЭС для майнинга криптовалюты

В последние месяцы тема криптовалюты входит в число самых «горячих». Миллионы желающих разбогатеть стали лихорадочно ее скупать, либо заниматься ее воспроизводством (майнингом). Последнюю категорию еще называют «майнерами», на которых приходится основная доля всех транзакций криптовалюты. Основной проблемой по-прежнему остается трудоемкость «добычи» криптовалюты, требующая огромных вычислительных мощностей и колоссальных затрат электроэнергии, что в итоге делает ее почти полностью убыточной.

По данным интернет-ресурса CNET, австралийская компания IOT Group совместно с поставщиком электроэнергии Hunter Energy планируют запустить стартап, который поможет снизить себестоимость майнинга. Для этого предполагается вновь запустить закрытую угольную ТЭС Redbank специально для получения криптовалюты. Станция должна возобновить работу в первой половине 2019 года.

Представитель IOT Group сообщил, что ТЭС будет задействована всего на 5% от своей номинальной мощности, а в дальнейшем энергообеспечение полностью перейдет на возобновляемые источники энергии.