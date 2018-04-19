Ещё
Австралийский стартап вновь запустит закрытую угольную ТЭС для майнинга криптовалюты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня

Австралийский стартап вновь запустит закрытую угольную ТЭС для майнинга криптовалюты 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult
В последние месяцы тема криптовалюты входит в число самых «горячих». Миллионы желающих разбогатеть стали лихорадочно ее скупать, либо заниматься ее воспроизводством (майнингом). Последнюю категорию еще называют «майнерами», на которых приходится основная доля всех транзакций криптовалюты. Основной проблемой по-прежнему остается трудоемкость «добычи» криптовалюты, требующая огромных вычислительных мощностей и колоссальных затрат электроэнергии, что в итоге делает ее почти полностью убыточной.
По данным интернет-ресурса CNET, австралийская компания IOT Group совместно с поставщиком электроэнергии Hunter Energy планируют запустить стартап, который поможет снизить себестоимость майнинга. Для этого предполагается вновь запустить закрытую угольную ТЭС Redbank специально для получения криптовалюты. Станция должна возобновить работу в первой половине 2019 года.
Представитель IOT Group сообщил, что ТЭС будет задействована всего на 5% от своей номинальной мощности, а в дальнейшем энергообеспечение полностью перейдет на возобновляемые источники энергии.
TechCult: последние новости
Sony выпустила новый планшет на основе «цифровой бумаги» Китай строит в Тибете гигантскую сеть заводов по созданию дождевых облаков Простой квадрокоптер Fat Shark 101 поможет освоить управление крупными гоночными дронами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя100
Российским банкам предложили новую систему платежей39
Япония отказалась от российского алюминия597
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию531
Тулеев уедет за границу91
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
05:08
Тулеев уедет за границу
Политика
02:48
Тигры терроризировали группу на съемках «Полосатого рейса»
Шоу-бизнес
01:17
Активиста заперли в борделе во время облавы
Криминал Общество
00:44
Коровы оккупировали детскую площадку в Подмосковье
Новости Москвы Общество
00:29
Приму Большого театра не пустили в США
Общество Политика
03:49
Приоткрыты секреты СМЕРШа
Общество Армия
01:59
Российским банкам предложили новую систему платежей
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение