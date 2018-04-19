Чехи с американцами купили третью башню комплекса «Метрополис»

Чешская PPF Real Estate и американская Hines приобрели третью офисную башню комплекса «Метрополис» рядом с метро «Войковская», сообщает в четверг «Ведомости»

«Условия сделки не раскрываются. Ранее консультанты оценивали это здание в 100-110 миллионов евро. Партнеры вели переговоры о покупке этого объекта у фонда Heitman несколько лет. В 2015 году компании выкупили у Capital Partners две офисные башни «Метрополиса» на 82 тысячи квадратных метров. Тогда сделка оценивалась в 335 миллионов долларов», — говорится в сообщении.

Таким образом теперь им принадлежат все три офисных здания комплекса. Hines также является совладельцем торгово-развлекательной части (205 тысяч квадратных метров) «Метрополиса», которую она приобрела в 2012 году вместе с Morgan Stanley Real Estate Investing за рекордные 1,2 миллиарда долларов.

Hines и PPF Real Estate — одни из самых активных зарубежных инвесторов на российском рынке недвижимости. Среди проектов американской компании — комплекс «Белая Дача логопарк», две очереди бизнес-центра «Дукат плейс». Среди проектов PPF Real Estate — бизнес-парк Comcity (780 тысяч квадратных метров) на Киевском шоссе и складской комплекс «Южные врата».