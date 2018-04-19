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Более 7000 сертификатов на региональный материнский капитал вручили в Приморье
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Более 7000 сертификатов на региональный материнский капитал вручили в Приморье 

Primpress 56 минут назад
Фото: Primpress
Всего на выплаты по сертификатам в рамках краевой госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края» направлено 42 миллиона рублей, сообщает PRIMPRESS.
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