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Apple представит пару 6,1-дюймовых iPhone в 2018 году
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Apple представит пару 6,1-дюймовых iPhone в 2018 году 

Ferra.ru 34 минуты назад
Фото: iguides.ru
Компания Apple может представить в 2018 году не одну модель 6,1-дюймового iPhone с LCD-дисплеем, а сразу две. Об этом сообщил аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) из компании KGI Securities, известный своими связями с цепочкой поставок производителей.
Первая вариация получит один слот для SIM-карт, а вторая — два слота для SIM-карт. Двухсимочная версия оценивается Минг-Чи Куо от 650 до 750 долларов, а односимочная — от 550 до 650 долларов.
Согласно более ранним слухам, в 2018 году Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,85 и 6,45 дюйма, а также 6,1-дюймовую LCD-модель. Все они получат безрамочный дизайн и функцию распознавания пользователя по лицу Face ID. Их анонс должен состояться в сентябре, на традиционном ежегодном пресс-мероприятии, посвящённом новому поколению iPhone.
Также слухи предполагают возможность выпуска второго поколения iPhone SE с беспроводной зарядкой. Его дебют может состояться раньше, летом 2018 года.
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