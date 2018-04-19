Ещё
Китай снижает стоимость входных билетов в храмовый комплекс Конфуция
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай снижает стоимость входных билетов в храмовый комплекс Конфуция 

ИА Синьхуа 1 час назад
Цзинань, 19 апреля /Синьхуа/ — Китайские власти приняли решение снизить стоимость входных билетов в мемориальный комплекс Конфуция в провинции Шаньдун на востоке Китая. Об этом стало известно в среду.
Как сообщили в Шаньдунском управлении ценообразования, с 1 июня цены на входные билеты в три достопримечательности на территории комплекса, посвященного памяти китайского философа Конфуция, будут снижены со 150 юаней /23,4 доллара США/ до 140 юаней. Билеты с возможностью многократного посещения достопримечательностей будут действительны в течение недели со дня покупки.
Храм, усадьба и лес Конфуция /551-479 гг. до н.э. /, расположенные на родине философа — в городе Цюйфу, являются объектами мирового культурного наследия ЮНЕСКО.
Конфуций, древнекитайский учитель и философ, был основателем конфуцианства и первой частной школы в Китае. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Производство сельхозпродукции в Беларуси в I квартале увеличилось на 1,9 проц. Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже вырос на 26,63 пункта Китай завершит пересмотр перечня запретов и ограничений на иностранные инвестиции в первом полугодии - Минкоммерции
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя84
Япония отказалась от российского алюминия539
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию516
Российским банкам предложили новую систему платежей27
США угрожает «тектоническая бомба замедленного действия»63
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:17
Активиста заперли в борделе во время облавы
Криминал Общество
00:44
Коровы оккупировали детскую площадку в Подмосковье
Новости Москвы Общество
00:29
Приму Большого театра не пустили в США
Общество Политика
03:49
Приоткрыты секреты СМЕРШа
Общество Армия
01:59
Российским банкам предложили новую систему платежей
Экономика
05:48
Распутина воюет за наследство бывшего мужа
Шоу-бизнес
03:20
Макаревич нашел способ заблокировать Telegram
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение