Китай снижает стоимость входных билетов в храмовый комплекс Конфуция

Цзинань , 19 апреля / Синьхуа / — Китайские власти приняли решение снизить стоимость входных билетов в мемориальный комплекс Конфуция в провинции Шаньдун на востоке Китая . Об этом стало известно в среду.

Как сообщили в Шаньдунском управлении ценообразования, с 1 июня цены на входные билеты в три достопримечательности на территории комплекса, посвященного памяти китайского философа Конфуция, будут снижены со 150 юаней /23,4 доллара США/ до 140 юаней. Билеты с возможностью многократного посещения достопримечательностей будут действительны в течение недели со дня покупки.

Храм, усадьба и лес Конфуция /551-479 гг. до н.э. /, расположенные на родине философа — в городе Цюйфу, являются объектами мирового культурного наследия ЮНЕСКО

Конфуций, древнекитайский учитель и философ, был основателем конфуцианства и первой частной школы в Китае. -0-