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В Китае в январе-марте число компаний-единорогов увеличилось
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В Китае в январе-марте число компаний-единорогов увеличилось 

ИА Синьхуа 32 минуты назад
Пекин, 19 апреля /Синьхуа/ — В первом квартале 2018 года в Китае наблюдался устойчивый рост числа компаний-единорогов /стартапов, которые в короткие сроки достигают капитализации в 1 млрд долларов США/. Об этом свидетельствуют данные в отчете исследовательской структуры «Хужунь».
За указанный отрезок времени в список единорогов вошли 33 стартапа, таким образом общее число компаний-единорогов в стране увеличилось до 151.
Среди новых единорогов — провайдер услуг передачи потоковых данных и загрузки песен Tencent Music, оператор логистики JD Logistics, а также платформа медицинского обслуживания при страховой компании «Пинъань».
Большинство из 33 новых единорогов действуют в сферах интернет-услуг, культурно-развлекательной индустрии и автомобильной промышленности.
Новые китайские компании-единороги больше всего сосредоточены в Пекине, за ним по данному показателю следуют Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь. -0-
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