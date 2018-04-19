В Китае в январе-марте число компаний-единорогов увеличилось

Пекин, 19 апреля / Синьхуа / — В первом квартале 2018 года в Китае наблюдался устойчивый рост числа компаний-единорогов /стартапов, которые в короткие сроки достигают капитализации в 1 млрд долларов США/. Об этом свидетельствуют данные в отчете исследовательской структуры «Хужунь».

За указанный отрезок времени в список единорогов вошли 33 стартапа, таким образом общее число компаний-единорогов в стране увеличилось до 151.

Среди новых единорогов — провайдер услуг передачи потоковых данных и загрузки песен Tencent Music, оператор логистики JD Logistics, а также платформа медицинского обслуживания при страховой компании «Пинъань».

Большинство из 33 новых единорогов действуют в сферах интернет-услуг, культурно-развлекательной индустрии и автомобильной промышленности.