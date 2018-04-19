Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне увеличились на 0,57% — до $73,90 за баррель.

Майские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,55%, составив $68,85 за баррель.