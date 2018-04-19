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Венесуэльский боливар упал на 16% за сутки
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Венесуэльский боливар упал на 16% за сутки 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Курс национальной валюты Венесуэлы — боливара — на "черном" рынке в среду рухнул сразу более чем на 16% по отношению к доллару, сообщает портал Dolar Today.
Это падение стало самым заметным за последние дни — если во вторник за доллар предлагали 551 тысячу боливаров, то в среду — уже 641 тысячу. Всего с 11 по 18 апреля боливар потерял в стоимости к доллару на нелегальном рынке почти 57%.
Официальный курс в дополнительной системе обмена DICOM по-прежнему остается на уровне 49,6 тысячи боливаров.
Сложная экономическая ситуация привела к высочайшей инфляции в Венесуэле. Ранее президент Николас Мадуро объявил о предстоящей с 4 июня деноминации боливара.
В условиях гиперинфляции в Венесуэле множатся альтернативные валюты. Так, в воскресенье мэрия Каракаса запустила собственную денежную единицу под названием карибе. Ранее город Элорса в штате Апуре выпустил собственную валюту с одноименным населенному пункту названием.
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