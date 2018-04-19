Статисты назвали самые высокооплачиваемые сферы труда в Башкирии

По данным Башстата средняя месячная зарплата в республике за январь-февраль 2018 года составляет 30 тысяч 250 рублей.

Рекордсмены по заработку, жители республики трудящиеся в сфере производства кокса и нефтепродуктов — 66 тысяч 259 рублей в месяц. На втором месте зарплаты в сфере добычи полезных ископаемых — 50 тысяч 943 рубля. Тройку лидеров высоких зарплат замыкает сфера производства химических веществ и продуктов — 44 тысяч 313 рублей в месяц.