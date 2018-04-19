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Статисты назвали самые высокооплачиваемые сферы труда в Башкирии
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Статисты назвали самые высокооплачиваемые сферы труда в Башкирии 

АиФ-Уфа 54 минуты назад
Фото: АиФ-Уфа
По данным Башстата средняя месячная зарплата в республике за январь-февраль 2018 года составляет 30 тысяч 250 рублей.
Рекордсмены по заработку, жители республики трудящиеся в сфере производства кокса и нефтепродуктов — 66 тысяч 259 рублей в месяц. На втором месте зарплаты в сфере добычи полезных ископаемых — 50 тысяч 943 рубля. Тройку лидеров высоких зарплат замыкает сфера производства химических веществ и продуктов — 44 тысяч 313 рублей в месяц.
Самые низкие среднемесячные зарплаты в Башкирии на предприятиях по производству кожи — 11 тысяч 774 рубля, мебели — 14 тысяч 037 рублей и одежды 16тысяч 300 рублей.
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