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В Заринске перевозчики повышают стоимость проезда
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В Заринске перевозчики повышают стоимость проезда 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Цена за проезд в общественном транспорте города Заринска с 1 мая поднимется до 20 рублей, сообщает местная газета «Новое время».
Такое решение приняли два заринских перевозчика, исходя из экономических расчетов. Таким образом, цена за проезд сравняется с барнаульской.
Отметим, что на городских маршрутах работают 20 автобусов.
Кстати, перевозчики краевого центра также требуют поднять проезд. Между тем в администрации города заявляют, что говорить о повышении стоимости проезда в общественном транспорте рано.
АиФ — Алтай: последние новости
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