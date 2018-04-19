В Заринске перевозчики повышают стоимость проезда

Цена за проезд в общественном транспорте города Заринска с 1 мая поднимется до 20 рублей, сообщает местная газета «Новое время».

Такое решение приняли два заринских перевозчика, исходя из экономических расчетов. Таким образом, цена за проезд сравняется с барнаульской.

Отметим, что на городских маршрутах работают 20 автобусов.

Кстати, перевозчики краевого центра также требуют поднять проезд. Между тем в администрации города заявляют, что говорить о повышении стоимости проезда в общественном транспорте рано.