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Промпроизводство Беларуси выросло в первом квартале на 9,4 процента
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Промпроизводство Беларуси выросло в первом квартале на 9,4 процента 

ИА Синьхуа 58 минут назад
Минск, 19 апреля /Синьхуа/ — Объем промышленного производства Беларуси в первом квартале 2018 года составил в текущих ценах 26,3 млрд белорусских рублей /почти 13 млрд долларов/, или в сопоставимых ценах 109,4 проц. к уровню января-марта 2017 года. Об этом в среду сообщили в Национальном статистическом комитете страны.
Темпы роста объема промышленного производства в горнодобывающей промышленности составили 3,8 проц., в обрабатывающей промышленности — 10,3 проц., в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом — 7,5 проц., в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — 0,8 проц.
Индекс промышленного производства за март 2018 года к марту 2017-го составил 107,6 проц., к февралю 2018 года — 108,2 проц.
В 12 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем производства за первый квартал 2018 года превысил уровень аналогичного периода 2017-го. Наибольший прирост наблюдался в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки /22,9 проц. /, кокса и продуктов нефтепереработки /20,1 проц. /, основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов /16,2 проц. /, транспортных средств и оборудования /13,4 проц. /, а также изготовлении изделий из дерева и бумаги, полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации /12,9 проц. /. —0—
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