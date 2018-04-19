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В Беларуси ценовая ситуация стабильна — министр антимонопольного регулирования и  торговли
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В Беларуси ценовая ситуация стабильна — министр антимонопольного регулирования и  торговли 

ИА Синьхуа 1 час назад
Минск, 19 апреля /Синьхуа/ — В Беларуси ценовая ситуация стабильна. Об этом заявил в среду журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли страны Владимир Колтович.
"Ценовая ситуация в стране стабильна. Продолжается интенсивная работа с предприятиями естественных монополий, предприятиями-доминантами. В настоящее время в индекс потребительских цен естественные монополии вносят вклад в размере 1,04 проц. из 2,5 проц. инфляции, полученной за первый квартал. Свободный рынок, или предприятия, которые работают в конкурентной среде, внесли вклад 1,46 проц. ", — сказал он.
По словам В. Колтовича, в перечень занимающих доминирующее положение внесены более 600 предприятий, удельный вес которых на товарных рынках составляет более 35 проц. «Этот перечень постоянно меняется. В прошлом году проанализировали более 150 товарных рынков и включили в доминанты более 130 предприятий, при этом исключили 55», — уточнил министр.
Он подчеркнул, что включение в перечень доминантов дает право устанавливать ценовое регулирование их работы в соответствии с законом «О ценообразовании». —0—
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