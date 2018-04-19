Модели разрешили рассказать про измену Трампа

Экс-модель Playboy модель журнала Playboy Карен Макдугал заявила о праве открыто говорить о связи с Дональдом Трампом . Это стало возможным после того, как американка уладила спор с компанией American Media Inc (AMI), которая издает журнал National Enquirer.

Бывшая модель заявила, что с самого начала ее целью было восстановление прав, а не достижение материальной выгоды. В American Media Inc также отметили, что компания рада достигнутому миру с Макдугал.

"Я рада, что достигла соглашения с AMI моих условиях, и это возвращает мне права на историю моей жизни и освобождает меня от этого контракта, который я подписала два года назад, находясь в заблуждении", — приводит слова Карен телеканал CNN . Ранее женщина рассказала о том, что роман с будущим президентом США у нее длился на протяжении десяти месяцев. По ее словам, их отношения начались через несколько месяцев после того, как супруга нынешнего американского лидера Меланья Трамп родила сына.

Напомним, западные СМИ сообщали, что ознакомились с восемью страницами текста, написанного рукой Макдугал. Из них следовало, что Трамп изменял супруге с экс-моделью. Сама Карен подтвердила, что записи подлинные.