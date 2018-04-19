Акция «Марш парков на Сормовской земле» пройдет в Нижнем Новгороде

Акция «Марш парков на Сормовской земле» пройдет в Нижнем Новгороде 25 апреля в рамках года добровольца (волонтера) и международной природоохранной акции «Марш парков». Об этом сообщает пресс-служба Керженского заповедника.

Согласно полученной информации, в ходе ежегодной акции учащиеся 7-9 классов школ Сормовского района совместно с представителями заповедника «Керженский», экологического центра «Дронт» и благотворительного фонда «Сострадание НН» посетят площадкиоторые будут располагаться в библиотеке им. Ленинского Комсомола.

«Экологический библиотечный центр является агитпунктом Керженского заповедника и биосферного резервата «Нижегородское Заволжье» и ведет активную работу по поддержке заповедного дела. Наша основная цель — предоставить школьникам и педагогам максимальный объем информации о нижегородском эковолонтерстве, привлечь их на добровольной основе к участию в городских и районных природоохранных акциях. На мероприятии будет дан старт сетевой эко-акции «Мы в ответе за планету»», — говорится в сообщении.