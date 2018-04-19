У кого больше экономика: у Техаса или у России

Вы, несомненно, слышали, что в Техасе все большое. Это не просто какая-то избитая фраза. Да и говорю я об этом не из-за того, что в Техасе находится компания U. S. Global Investors.

Хотите узнать, насколько большой Техас на самом деле? Тогда давайте сравним его экономику с экономикой России , которая является самой большой страной в мире по площади. Вы, наверное, знаете, что в последнее время о ней очень много говорят в новостях, так что такое сравнение кажется весьма уместным. США только что ввели новые санкции против этой восточноевропейской страны за ее предполагаемое вмешательство в президентские выборы 2016 года, а в начале прошлой недели президент Дональд Трамп предупредил Россию, что американские военные могут в ближайшее время нанести удар по ее союзнице Сирии в ответ на то, что она применила химическое оружие. В пятницу вечером он сдержал свое слово.

Когда появились эти новости, российский рубль резко упал, в отличие от нефтяных цен на марку «Брент» (Brent). Нефть — это главный экспортный продукт России.

Но вернемся к сравнению. Хотя в России живет почти в пять раз больше людей, чем в Техасе, экономика в штате одинокой звезды на 40 миллиардов долларов больше. Соответственно, ВВП на душу населения там тоже намного больше, составляя примерно 58 тысяч долларов. У русских он равен всего 8 700 долларов.

Техас — это не только нефтяной штат

Российская Федерация самая крупная нефтедобывающая страна в мире, которая в январе, по словам министра энергетики, выкачивала из своих недр 10,95 миллиона баррелей в день. Техас тоже не ходит в отстающих, поскольку в январе он довел ежедневный объем добычи почти до четыре миллионов баррелей в день. А с декабря 2017 по февраль 2018 года его нефтегазовая отрасль обеспечила почти 30% роста занятости в штате, о чем сообщил Федеральный резервный банк Далласа

Но если российская экономика очень сильно зависит от экспорта нефти и нефтепродуктов, то экономика в Техасе многоотраслевая. Этот штат занимает первое место в США не только по добыче нефти, но и по выработке ветровой энергии. Техас обладает мощным сельскохозяйственным сектором, является ведущим центром современных технологий и промышленного производства, авиастроения, биотехнологий и медико-биологических наук. Столица штата Остин медленно, но верно превращается в самый динамичный в США центр киноиндустрии, если не считать Голливуд

Все это помогло Техасу стать одним из самых быстрорастущих штатов в США. В 2017 году его население увеличивалось на тысячу с лишним жителей в день.

А население России медленно сокращается из-за низкой рождаемости и низкой иммиграции. В начале 1990-х, когда распался Советский Союз, оно достигло своего пика в 148 миллионов. А к 2050 году, согласно имеющимся оценкам, оно сократится до 111 миллионов.

Может ли Россия искоренить коррупцию?

Но есть одна область, в которой Россия опережает Техас. Это коррупция. Если вы думаете, что в Техасе или в любом другом штате есть проблема коррупции, посмотрите на Россию, и вы поймете, что она находится совсем на другом уровне.

Таджикистан и Согласно Индексу восприятия коррупции, который составляет организация «Транспэренси Интернешнл», в прошлом году она заняла 135-е место среди 180 стран. Среди восточноевропейских стран ниже нее опустились только Узбекистан Туркмения . Организация «Фридом Хаус» в своем последнем анализе дала России такую же критическую оценку, поставив ей 6,61 балла из семи. Оценка «7» ставится «самым недемократичным странам».

Российская мафия настолько хорошо известна и широко распространена, что о ней сняли немало фильмов. Один из лучших — это отличная картина Дэвида Кроненберга «Порок на экспорт», вышедшая в 2007 году.

Рассказав об этом, я должен отметить, что инвесторам пока лучше понижать долю русских активов в своем портфеле и повышать долю западноевропейских. Из-за санкций американцам до 7 мая надо полностью избавиться от российских акций, включая бумаги таких компаний как «Русал» , «Эн + Груп» и ГАЗ (Горьковский автомобильный завод). На прошлой неделе сброс их акций велся весьма активно. Российский индекс MSCI Russiа, который оценивает 85% российских акций от общего объема рыночной капитализации, опустился ниже среднего показателя за 200 дней, хотя в четверг снова поднялся на четыре с лишним процента, что стало его лучшим однодневным подъемом за два года.

Ослабление доллара и дефицит в один триллион помогает золоту блестеть

Золото сейчас на ценовом подъеме, но как я рассказывал на прошлой неделе Даниэле Камбоне (Daniela Cambone), это не имеет почти никакого отношения к российской геополитике и даже к страху перед торговыми войнами, которые в последние две недели несколько поутихли. Цена золота реагирует главным образом на ослабление американского доллара. За 30-дневный период он потерял почти 20 базисных пунктов. За год это более 11%.

А еще я думаю, что цену на желтый металл подстегивают опасения по поводу бюджетного дефицита в США и резкое увеличение государственного долга. На этой неделе Бюджетное управление конгресса заявило, что по его оценке, дефицит в текущем году превысит один триллион долларов, а в каждом последующем году с 2019-го по 2028-й будет составлять в среднем 1,2 триллиона. Общая сумма за этот период составит 12,4 триллиона долларов. Таким образом, к концу следующего десятилетия государственный долг может приблизиться к 100% американского ВВП.

Счетчик национального долга США показывает, что в настоящее время государственный долг превышает 21 триллион долларов. Иными словами, это по 174 тысяч долларов на налогоплательщика. Представьте, какие на эту сумму набегут проценты.

Вообще-то Бюджетное управление конгресса уже все посчитало. Хотите верьте, хотите нет, но к 2023 году годовая сумма процентов, выплачиваемая государством, которая становится еще обременительнее из-за повышения ставок, превысит то, что оно тратит на оборону. А мы должны помнить, что оборона — это одна из главных статей расходов в стране, наряду с государственным медицинским обслуживанием, медицинской помощью неимущим и прочими социальными программами.

Глобальные инвесторы

На прошлой неделе появилось еще больше новостей о долге и дефиците, поскольку конгресс безуспешно попытался в очередной раз внести поправки в конституцию, потребовав сбалансировать бюджет. Но поправка не набрала необходимые две трети голосов.

Наверное, вы скажете, что знаете, к чему я веду. Толковые инвесторы и вкладчики вполне могут увидеть в этом знак того, что часть портфелей надо вложить в активы в «безопасных гаванях», которые в периоды снижения деловой активности удерживали ценностные показатели.

Золото — это один из таких активов, и в такие времена в нем хорошо хранить свои деньги. Как я уже показывал раньше, золото следует за американским государственным долгом с 1971 года, когда президент Ричард Никсон покончил с золотым стандартом. Я всегда рекомендую 10% держать в золоте: пять процентов в слитках и монетах, а еще пять процентов — в высококачественных акциях и облигациях золотопромышленных предприятий, в паевых инвестиционных фондах и в биржевых инвестиционных фондах.

Правильно распределять активы

В конце я хочу подчеркнуть одну важную мысль. Важно, чтобы инвесторы помнили о диверсификации, особенно сейчас, когда волатильность больно бьет по котировкам, а геополитическая неопределенность усиливается. Я раньше обсуждал с вами мысли Роджера Гибсона (Roger Gibson) по поводу распределения активов, и считаю, что его стратегия вполне оправдывает себя сегодня, если вы хотите получать хороший доход с поправкой на риск.

Согласно данным исследования Гибсона, портфель, состоящий из американских акций, зарубежных акций, вкладов в недвижимость и ценных бумаг сырьевых компаний, в период с 1972 по 2015 годы давал инвесторам неплохое соотношение риск/прибыль. Такие диверсифицированные инвестиционные портфели давали хороший доход с приемлемым уровнем волатильности по сравнению с теми портфелями, в которых были активы одного, двух или трех видов. Сосредоточившись на одном или двух классах активов, вы можете получить более высокую прибыль, но и рисковать вы будете намного больше. А многие инвесторы на это не согласны.

Мне кажется, эти результаты можно улучшить, если добавить немного бумаг с фиксированным доходом. Это краткосрочные, не облагаемые налогом муниципальные облигации. Такие облигации традиционно дают стабильный доход, причем не только тогда, когда ставки растут, но и когда конъюнктура снижается. За последние 20 лет на рынке было два мощных спада. И в обоих случаях краткосрочные муниципальные облигации инвестиционного класса (с рейтингом «А» и выше) помогали инвесторам пережить потери.