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Законы, вступающие в силу 19 апреля
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Законы, вступающие в силу 19 апреля 

Парламентская газета 1 час назад
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2018 года № 404 «О внесении изменений в устав открытого акционерного общества „Российские железные дороги“
С 2 212,2 миллиарда до 2 229,9 миллиарда рублей увеличен уставной капитал ОАО „РЖД“. Также с 2 162 238 725 до 2 179 925 145 штук (номинальная стоимость 1 акции — 1 тыс. руб.) выросло количество обыкновенный именных акций компании.
Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2018 года № 429 „О внесении изменений в Правила определения береговых линий (границ водных объектов) и (или) границ частей водных объектов, участков континентального шельфа Российской Федерации и участков исключительной экономической зоны Российской Федерации, признаваемых рыбоводными участками“
Утверждены новые Правила определения границ рыбоводных участков в акватории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. В частности, установлено, что госорганы обязаны проанализировать всевозможные запреты и довести до инвесторов перечень зон, где можно свободно начинать рыбоводный бизнес.
Перечень доступных акваторий публикуется на сайте Минвостокразвития России в течение 3 календарных дней со дня получения указанной информации.
Кроме того, установлен исчерпывающий перечень запретов и ограничений для ведения рыбоводства в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне
Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2018 года № 430 „О внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации“
На Правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций возложены полномочия по согласованию сделок иностранных инвесторов, в результате которых приобретается право распоряжаться более чем 25 процентами голосов российского хозяйственного общества.
Парламентская газета: последние новости
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