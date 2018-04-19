Законы, вступающие в силу 19 апреля

С 2 212,2 миллиарда до 2 229,9 миллиарда рублей увеличен уставной капитал ОАО „РЖД“. Также с 2 162 238 725 до 2 179 925 145 штук (номинальная стоимость 1 акции — 1 тыс. руб.) выросло количество обыкновенный именных акций компании.

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2018 года № 429 „О внесении изменений в Правила определения береговых линий (границ водных объектов) и (или) границ частей водных объектов, участков континентального шельфа Российской Федерации и участков исключительной экономической зоны Российской Федерации, признаваемых рыбоводными участками“

Утверждены новые Правила определения границ рыбоводных участков в акватории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. В частности, установлено, что госорганы обязаны проанализировать всевозможные запреты и довести до инвесторов перечень зон, где можно свободно начинать рыбоводный бизнес.

Перечень доступных акваторий публикуется на сайте Минвостокразвития России в течение 3 календарных дней со дня получения указанной информации.

Кроме того, установлен исчерпывающий перечень запретов и ограничений для ведения рыбоводства в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2018 года № 430 „О внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации“

На Правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций возложены полномочия по согласованию сделок иностранных инвесторов, в результате которых приобретается право распоряжаться более чем 25 процентами голосов российского хозяйственного общества.