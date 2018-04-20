В правительстве одобрили увеличение пошлины на загранпаспорт

Сумма денежного сбора увеличится до пяти тысяч рублей, что в кабмине считают соразмерным затратам на выдачу документа, содержащего электронный носитель информации.

Правительство России одобрило законопроект об увеличении госпошлины за выдачу заграничного паспорта нового поколения. Информация опубликована на официальном сайте кабинета министров.

Так пошлина на загранпаспорт увеличится с нынешних трех с половиной тысяч рублей до пяти тысяч. А сумма денежного сбора на загранпаспорт для гражданина РФ не достигшего 14-летнего возраста вырастет с полутора тысяч рублей до двух с половиной тысяч.

Увеличатся и госпошлины на государственную регистрацию транспортного средства с выдачей свидетельства о регистрации ТС — с восьмисот рублей до полутора тысяч, а за получение водительского удостоверения российского образца придется заплатить три тысячи рублей, тогда как сейчас эта госпошлина составляет только две тысячи.