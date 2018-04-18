Рынок акций Бразилии закрылся ростом, Bovespa прибавил 2,01%

Investing.com — Фондовый рынок Бразилии завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов финансов, сырья и промышленности.

На момент закрытия на фондовой бирже Сан-Паулу Bovespa поднялся на 2,01%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Bovespa по итогам сегодняшних торгов были акции BRF-Brasil Foods SA (SA:BRFS3), которые подорожали на 2,01 п. (9,55%), закрывшись на отметке в 23,05. Котировки USIMINAS PNA N1 (SA:USIM5) выросли на 0,82 п. (8,01%), завершив торги на уровне 11,06. Бумаги Companhia Siderurgica Nacional (SA:CSNA3) выросли в цене на 0,54 п. (6,21%), закрывшись на отметке 9,23.

Лидерами падения стали акции EDP Energias do Brasil SA (SA:ENBR3), цена которых упала на 0,39 п. (2,78%), завершив сессию на отметке 13,65. Акции RAIADROGASIL ON NM (SA:RADL3) поднялись на 1,19 п. (1,69%), закрывшись на уровне 69,35, а Suzano Papel e Celulose SA (SA:SUZB3) снизились в цене на 0,54 п. (1,43%) и завершили торги на отметке 37,35.

На фондовой бирже Сан-Паулу количество подорожавших бумаг (227) превысило количество закрывшихся в минусе (168), а котировки 29 акций практически не изменились.

Индекс волатильности CBOE Brazil Etf Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Bovespa, упал на 6,17% до отметки 26.59, достигнув нового месячного минимума.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,21%, или 2,80, достигнув отметки $1.352,30 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 3,44%, или 2,29, до $68,81 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на кофе США С с поставкой в июле подорожали на 0,91%, или 1,05, до отметки $116,97.

Между тем на рынке Форекс пара USD/BRL снизилась на 0,66% до 3,3811, а котировки EUR/BRL упали на 0,66%, достигнув отметки 4,1856.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,13% до 89,34.