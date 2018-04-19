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Перес готовит рекордное для «Реала» предложение по Кейну
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Перес готовит рекордное для «Реала» предложение по Кейну 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готовит рекордное для своего клуба предложение по форварду лондонского «Тоттенхэма» Харри Кейну.
Так, по сведениям испанской прессы, 24-летнего нападающего «шпор» босс «сливочных» оценил в 175 миллионов евро. Однако сумму трансфера игрока Перес рассчитывает снизить за счет включения в сделку вингера своей команды Гарета Бэйла. В итоге, по подсчетам президента «Реала», покупка Кейна должна обойтись королевскому клубу в сумму не более 100 миллионов евро.
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