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Более 1 000 горожан приняли участие в акции «Убери за своим питомцем!»
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Более 1 000 горожан приняли участие в акции «Убери за своим питомцем!» 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Акцию «Убери за своим питомцем!» провели в трех административных округах.
— Целью и девизом нашей акции было то, что мы любим животных, любим наш город, и мы за чистые газоны и дворы, — сказала руководитель молодежного общественного совета при столичном Департаменте ЖКХ Инесса Чаплынская. — Общий охват аудитории, принявшей участие в акции «Убери за своим питомцем!» 14 апреля, составил более 1 000 человек.
Наибольший охват — у Юго-Восточного округа, где акцию провели сразу по четырем адресам — на Волжском и Жулебинском бульварах, в парках «Кузьминки» и «Карачарово».
В Кузьминском парке удалось побеседовать с более 40 владельцами животных. На Жулебинском бульваре члены Молодежной палаты района Выхино-Жулебино вручили диспенсеры более 30 собаководам.
— Большинство людей с интересом нас выслушали и с радостью приняли подарки, — сообщила председатель Молодежной палаты района Выхино-Жулебино Галия Такташева. — Только некоторые от них отказались и сказали, что их животные не мусорят.
Участие в экологическом мероприятии приняли депутат Мосгордумы Зоя Зотова и более 150 волонтеров — в основном представителей Молодежных палат, которые раздавали владельцам собак специальные эко-пакеты, фиксирующиеся на поводок.
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