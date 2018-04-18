Более 1 000 горожан приняли участие в акции «Убери за своим питомцем!»

Акцию «Убери за своим питомцем!» провели в трех административных округах.

— Целью и девизом нашей акции было то, что мы любим животных, любим наш город, и мы за чистые газоны и дворы, — сказала руководитель молодежного общественного совета при столичном Департаменте ЖКХ Инесса Чаплынская. — Общий охват аудитории, принявшей участие в акции «Убери за своим питомцем!» 14 апреля, составил более 1 000 человек.

Наибольший охват — у Юго-Восточного округа, где акцию провели сразу по четырем адресам — на Волжском и Жулебинском бульварах, в парках «Кузьминки» и «Карачарово».

В Кузьминском парке удалось побеседовать с более 40 владельцами животных. На Жулебинском бульваре члены Молодежной палаты района Выхино-Жулебино вручили диспенсеры более 30 собаководам.

— Большинство людей с интересом нас выслушали и с радостью приняли подарки, — сообщила председатель Молодежной палаты района Выхино-Жулебино Галия Такташева. — Только некоторые от них отказались и сказали, что их животные не мусорят.