Поддержанные автомобили подорожали в Челябинске на 8,2% с начала года

Автомобили с пробегом по итогам первого квартала 2018 года подорожали в Челябинске на 8,2%, сообщили «АиФ-Челябинск» эксперты популярного сайта объявлений Avito.

Поддержанные машины в столице Южного Урала в среднем стоят 552 тыс. рублей. Это на 14,3% выше средней цены в Уральском федеральном округе и на 3,6% больше чем по России . Самой популярной машиной у челябинцев оказался «ВАЗ», за который владельцы просят порядка 164 тыс. рублей. Среди иномарок первую позицию держит Toyota, цена которой составляет около 780 тыс. рублей.

«В Челябинске на «Avito Авто» покупатели больше всего интересовались машинами старше семи лет. На них пришлось 72% всех запросов при средней цене 317 тыс. рублей, — отмечают эксперты. — В первую очередь жителей интересуют машины среднего класса».

Примечательно, что авто бизнес-класса в Челябинске автосегментов наоборот подешевели. Модели четырёх — пятилетней давности в этом сегменте стоят 55% цены на машины возрастом до трёх лет.

Напомним, ранее стало известно, что жители Челябинска начали активно распродавать трёхкомнатные и четырёхкомнатные квартиры.