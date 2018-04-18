Воденников: Блокировка, которую можно обойти, выглядит комично

Топ-1: Роскомнадзор пригрозил до конца этого года заблокировать Facebook Дмитрий Воденников : Роскомнадзор пригрозил до конца этого года заблокировать Facebook. По словам главы ведомства Александра Жарова, это произойдет, если соцсеть не выполнит требования закона о локализации баз данных на территории России

Насколько я понимаю, совсем недавно нечто подобное произошло с «Телеграммом». Я сейчас читаю Facebook и вижу, что там полно ссылок, с помощью которых блокировку можно обойти. Ситуация получается очень комичная.

Топ-2: В Башкирской школе подросток устроил поножовщину Дмитрий Воденников: В Башкирии городе Стерлитамак подросток пришел в школу с ножом, где напал на учителей и школьников, а затем устроил поджог.

Возвращаясь к первой новости, может быть не стоит блокировать Facebook. Тогда в Башкирии или в любом другом регионе страны подростки будут реже приходить в школу с ножами. Просто всю свою агрессию они смогут выплеснуть в том же «Фейсбуке».

Топ-3: Большинство россиян не обеспокоены ростом курсов валют Дмитрий Воденников: Большинство россиян (60%) не обеспокоены ростом курсов евро и доллара. Об этом сообщается в опросе ВЦИОМ.

А я вот, например, нервничаю, потому, что пережил очень разные периоды. Я помню, как в одну ночь доллар скакнул (евро тогда еще даже не было), все обесценилось и бабушки, дедушки, дяденьки, тетеньки, мальчики, девочки побежали в обменники, пытаясь вскочить в последний вагон уходящего поезда. Так что я бы не паниковал, конечно, но немного обеспокоился текущим курсом.

Топ-4: 20 апреля в России пройдет акция «Библионочь» Дмитрий Воденников: 20 апреля акция «Библионочь» пройдёт на более чем полутора тысячах площадок во всех российских регионах. Ежегодный фестиваль чтения состоится в седьмой раз.

Надо сказать, что я тоже буду участвовать в «Библионочи» — полечу в Калининград читать свои тексты. По-моему, это любопытно. Вообще, «Библионочь» — любопытная история, когда все оживает, звучат тексты, даже если они, как считается всеми, никому особенно не нужны.

Топ-5: Началась предпродажа криптовалюты Ольги Бузовой Дмитрий Воденников: 18 апреля стартовала предпродажа криптовалюты Ольги Бузовой, получившей название BuzCoin.

Я ничего не понимаю в криптовалютах, но Ольга Бузова привлекает мое пристальное внимание. Я часто смотрю ее Instagram, любуюсь кукольной внешностью, восхищаюсь фонограмным пением. Мне кажется, очень здорово, что теперь у нас будет еще и криптовалюта от Ольги Бузовой, потому, что уж слишком мало ее в нашей жизни.

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