Ещё
Владивостокским водителям очень повезло
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Владивостокским водителям очень повезло 

Primpress 21 минуту назад
Фото: Primpress
Владивосток вошел в число городов, где комплект шин на летней резине стоит меньше всего, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на журнал «За рулем».
Исследование провел сервис размещения бесплатных объявлений «Юла». По данным специалистов, средняя стоимость комплекта летних шин по стране составила 6840 рублей. Дороже всего шины предлагают в Москве (10 990 рублей), Екатеринбурге (9480 рублей), Иркутске (8570 рублей), Новосибирске (8300 рублей) и Красноярске (7570 рублей).
Дешевле летние шины можно купить в Уфе (5980 рублей), Владивостоке (5970 рублей), Севастополе (5730 рублей), Сочи (5175 рублей) и Саратове (5046 рублей).
Как отмечается, традиционно спрос на летние шины резко увеличивается в марте — в 3,6 раза, а хранения колес — в 9 раз.
Primpress: последние новости
Появились первые результаты «Тотального диктанта» Сбербанк – генеральный партнер IV Всероссийской недели финансовой грамотности В России началась блокировка Telegram
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
Москва выступила с жестким требованием к ОЗХО136
Россия нашла способ защититься от санкций392
Крым нацелился на Сирию136
Госдеп пригрозил применить силу против России481
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение