Владивостокским водителям очень повезло

Исследование провел сервис размещения бесплатных объявлений «Юла». По данным специалистов, средняя стоимость комплекта летних шин по стране составила 6840 рублей. Дороже всего шины предлагают в Москве (10 990 рублей), Екатеринбурге (9480 рублей), Иркутске (8570 рублей), Новосибирске (8300 рублей) и Красноярске (7570 рублей).

Как отмечается, традиционно спрос на летние шины резко увеличивается в марте — в 3,6 раза, а хранения колес — в 9 раз.