Владивостокским водителям очень повезло 

Владивосток вошел в число городов, где комплект шин на летней резине стоит меньше всего, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на журнал «За рулем».
Исследование провел сервис размещения бесплатных объявлений «Юла». По данным специалистов, средняя стоимость комплекта летних шин по стране составила 6840 рублей. Дороже всего шины предлагают в Москве (10 990 рублей), Екатеринбурге (9480 рублей), Иркутске (8570 рублей), Новосибирске (8300 рублей) и Красноярске (7570 рублей).
Дешевле летние шины можно купить в Уфе (5980 рублей), Владивостоке (5970 рублей), Севастополе (5730 рублей), Сочи (5175 рублей) и Саратове (5046 рублей).
Как отмечается, традиционно спрос на летние шины резко увеличивается в марте — в 3,6 раза, а хранения колес — в 9 раз.