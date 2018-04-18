В США рукопись рассказа Конан Дойла продали на аукционе за $312,5 тысяч

ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости . Рукопись рассказа Артура Конан Дойла «Пляшущие человечки» об одном из расследований детектива Шерлока Холмса и его помощника доктора Ватсона продана на аукционе в США за 312,5 тысяч долларов, сообщили организаторы торгов Heritage Auctions.

Аукцион прошел в среду в Техасе, в интернете велась его онлайн-трансляция. До начала торгов организаторы оценивали рукопись Конан Дойла в 200 тысяч долларов, что стало стартовой ценой лота.

Рукопись датирована 1903 годом и состоит из 53 собранных в переплет листов. Организаторы сообщают, что в документе трижды есть подпись автора.

"Пляшущие человечки" вошли в сборник из 13 рассказов «Возвращение Шерлока Холмса». Рассказ повествует об очередном запутанном деле, в котором детектив разгадывает загадочный шифр, чтобы найти преступника. Сам Конан Дойл называл этот рассказ третьим самым любимым из всех написанных им произведений.

Как сообщили организаторы, в 1918 году автор передал рукопись на благотворительный аукцион Christie's. Впоследствии она несколько раз меняла хозяев и перешла своему последнему владельцу в 2012 году. В соответствии с правилами торгов, имя нового владельца не называется.