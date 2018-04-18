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В США рукопись рассказа Конан Дойла продали на аукционе за $312,5 тысяч
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В США рукопись рассказа Конан Дойла продали на аукционе за $312,5 тысяч 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. Рукопись рассказа Артура Конан Дойла «Пляшущие человечки» об одном из расследований детектива Шерлока Холмса и его помощника доктора Ватсона продана на аукционе в США за 312,5 тысяч долларов, сообщили организаторы торгов Heritage Auctions.
Аукцион прошел в среду в Техасе, в интернете велась его онлайн-трансляция. До начала торгов организаторы оценивали рукопись Конан Дойла в 200 тысяч долларов, что стало стартовой ценой лота.
Рукопись датирована 1903 годом и состоит из 53 собранных в переплет листов. Организаторы сообщают, что в документе трижды есть подпись автора.
"Пляшущие человечки" вошли в сборник из 13 рассказов «Возвращение Шерлока Холмса». Рассказ повествует об очередном запутанном деле, в котором детектив разгадывает загадочный шифр, чтобы найти преступника. Сам Конан Дойл называл этот рассказ третьим самым любимым из всех написанных им произведений.
Как сообщили организаторы, в 1918 году автор передал рукопись на благотворительный аукцион Christie's. Впоследствии она несколько раз меняла хозяев и перешла своему последнему владельцу в 2012 году. В соответствии с правилами торгов, имя нового владельца не называется.
Рукопись Конан Дойла стала самым дорогим из 176 выставленных на торги в Далласе документов, в числе которых были представлены рукописи и автографы президента Джорджа Вашингтона и правозащитника Мартина Лютера Кинга.
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