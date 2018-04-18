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Биржевые цены на сырье вернулись к максимумам 2015 года
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Биржевые цены на сырье вернулись к максимумам 2015 года 

Российская Газета 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Резкий рост цен на алюминий, никель и нефть потянули за собой вверх биржевые котировки на остальные сырьевые товары. В итоге CRB Commodity Index, отслеживающий цены на два десятка сырьевых товаров, вечером 18 апреля вырос более чем на процент — до 201,88 пункта. Это максимум с октября 2015 года.
По мнению инвестиционного директора Bleakley Financial Group Петера Боквара, никель существенно вырос в цене на опасениях, что США могут ввести санкции против второго по величине производителя этого металла в мире — "Норникеля", передает "Интерфакс". Сейчас котировки никеля на максимуме за три года.
Алюминий в течение торгов 18 апреля поднимался в цене до максимума с августа 2011 года. Фьючерс на нефть Brent с ближайшим сроком поставки достигал 73 долларов за баррель — уровня конца ноября 2015 года.
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