Биржевые цены на сырье вернулись к максимумам 2015 года

Резкий рост цен на алюминий, никель и нефть потянули за собой вверх биржевые котировки на остальные сырьевые товары. В итоге CRB Commodity Index, отслеживающий цены на два десятка сырьевых товаров, вечером 18 апреля вырос более чем на процент — до 201,88 пункта. Это максимум с октября 2015 года.

По мнению инвестиционного директора Bleakley Financial Group Петера Боквара, никель существенно вырос в цене на опасениях, что США могут ввести санкции против второго по величине производителя этого металла в мире — "Норникеля" , передает "Интерфакс" . Сейчас котировки никеля на максимуме за три года.

Алюминий в течение торгов 18 апреля поднимался в цене до максимума с августа 2011 года. Фьючерс на нефть Brent с ближайшим сроком поставки достигал 73 долларов за баррель — уровня конца ноября 2015 года.