Митинг против московского мусора: самые яркие фото с протестной акции 

Сегодня в центре Ярославля прошла массовая акция — митинговали против ввоза столичного мусора в Ярославскую область. Собралось около тысячи человек. Кто-то пришёл просто послушать, кто-то, несмотря на то, что акция была несогласованна, принёс плакаты.
Мы собрали самые яркие кадры с этого митинга от фотографа 76.ru Саши Савельевой.
Всё о мусорном скандале в Ярославской области.
Собралось около тысячи человек
Пришли «левые» — троцкистское движение, изменившееся немного с 1990-х и привлекшее молодёжь в свои ряды
Митингующие вокруг Знаменской башни
Люди пришли с плакатами
Присоединилось и Брагино
Некоторые скрывали свои лица
Акция протеста против столичного мусора
Парень пришёл в противогазе
Эти люди назвали себя экоанархистами
Плакаты акции