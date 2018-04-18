Митинг против московского мусора: самые яркие фото с протестной акции

Сегодня в центре Ярославля прошла массовая акция — митинговали против ввоза столичного мусора в Ярославскую область . Собралось около тысячи человек. Кто-то пришёл просто послушать, кто-то, несмотря на то, что акция была несогласованна, принёс плакаты.

Мы собрали самые яркие кадры с этого митинга от фотографа 76.ru Саши Савельевой.

Всё о мусорном скандале в Ярославской области.

Собралось около тысячи человек

Пришли «левые» — троцкистское движение, изменившееся немного с 1990-х и привлекшее молодёжь в свои ряды

Митингующие вокруг Знаменской башни

Люди пришли с плакатами

Присоединилось и Брагино

Некоторые скрывали свои лица

Акция протеста против столичного мусора

Парень пришёл в противогазе

Эти люди назвали себя экоанархистами

Плакаты акции