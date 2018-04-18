МВФ считает важным международное сотрудничество для координации работы с криптовалютой

ВАШИНГТОН, 18 апреля. / ТАСС /. Международный валютный фонд (МВФ) считает важным глобальное сотрудничество при регулировании работы с криптовалютой, которая пока не представляет рисков для финансовой стабильности. Об этом сообщил финансовый советник и директор департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала Международного валютного фонда (МВФ) Тобиас Адриан на пресс-конференции в штаб-квартире организации.

"Мы наблюдали целый ряд случаев, когда этот новый и формирующийся сектор использовался в мошеннических схемах, для нарушения режима безопасности, организации технических сбоев. Это, конечно же, негативно сказывается на доверии инвесторов и потребителей. Кроме того, мы считаем важным сотрудничество между странами [в регулировании работы с криптовалютой], так как инвестиции в криптоактивы носят очень глобальный характер, поэтому важна определенная координация разных стран", — отметил он.

В то же самое время, продолжил Адриан, сектор криптовалюты «остается относительно небольшим» и на данный момент он «не представляет серьезного риска финансовой стабильности». «Но в будущем все это может измениться, поэтому нужно оставаться бдительным и действительно понимать, как развиваются современные технологии в финансовом секторе. Это является приоритетом для регулирующих органов», — считает экономист.

Он отметил, что на сегодняшний день существует «огромное разнообразие подходов по регулированию криптоактивов». «Многие страны придерживаются уже существующих правил в работе с этим новым и развивающимся сектором, что дает определенные результаты», — подчеркнул Адриан.

Криптовалюты — виртуальные платежные системы с собственными денежными единицами, все операции в которых защищены криптографическим (зашифрованным) способом. Как правило, системы являются децентрализованными и не имеют единого регулирующего органа или процессингового центра. Криптовалюты не имеют физической формы и хранятся в «электронных кошельках». Как правило, данные о счетах пользователей и операциях по обмену биткойнами между ними хранятся в системе в зашифрованном виде с использованием технологии распределенной базы данных блокчейн.