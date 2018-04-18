Известный трейдер обманывал две тысячи подписчиков

ЦБ: Известный трейдер обманывал две тысячи своих подписчиков

Банк России впервые выявил систематическое использование инсайдерской информации на российском рынке ценных бумаг. На этом попался успешный трейдер, автор самых популярных стратегий "автоследования" Элвис Марламов, фактически обманувший свыше двух тысяч своих подписчиков.

"Автоследование" получило большую популярность в последнее время, оно заключается в автоматическом повторении клиентами сделок с "голубыми фишками" вслед за опытным трейдером.

О расследовании рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях

Как минимум полтора года (ЦБ доказал 344 случая за период с июня 2016 года по февраль 2018 года) Марламов, работавший через "Финам", зарабатывал по следующей схеме. На изолированном счете он открывал заявку на одну из ликвидных бумаг, а через минуты полторы с использованием одного или нескольких ведущих счетов давал сигнал на покупку той же бумаги подписчикам, в итоге ее цена подрастала, и Марламов закрывал позицию по изолированному счету.

Отклонения от рыночной цены были небольшими (в пределах одного-двух процентов), однако за счет массовости операций трейдер получил прибыль в размере свыше 8 миллионов рублей (без учета тех комиссий, которые платили его клиенты за автоследование). Инсайд заключается в том, что Марламов заранее знал объем и направленность операций. ЦБ вышел на этот кейс благодаря фронтальному сканированию рынка на предмет нестандартных операций, пояснил Лях на вопрос "РГ".

Банк России отстранил трейдера от биржевых торгов и направил материалы правоохранителям. Согласно Уголовному кодексу, неправомерный доход в этом размере квалифицируется как крупный, Марламову грозит до четырех лет лишения свободы. Кроме того, его подписчики имеют возможность подать против него коллективный иск в арбитражный суд. Нюанс, однако, в том, что фактически они не пострадали, получив в результате "автоследования" прибыль, ущерб нес финансовый рынок — инсайдерская торговля фактически разрушает конкуренцию.

Банк России не против стратегий "автоследования" как таковых, пояснил Лях. В ближайшие дни он обсудит рекомендации по их добросовестному использованию с ведущими игроками.