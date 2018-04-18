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В России изменились цены на автомобили более, чем у двадцати автобрендов
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В России изменились цены на автомобили более, чем у двадцати автобрендов 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автоаналитики «Автостата» представили отчет по расценкам на представленные в РФ автомодели состоянием на 15.04.2018 года.
Выяснилось, что более двадцати автобрендов изменили расценки на свою продукцию. Так, например, узбекский автобренд Ravon повысил стоимость автомоделей: Gentra — на 10000 рублей, Nexia и R2 — на 20000 рублей, а R4 от 10 до 30000 рублей.
Модельный ряд Touareg, Tiguan, Passat, а также Amarok от немецкого автобренда Volkswagen стал дороже на 30-652000 рублей.
Модельная линейка от чешского автобренда Skoda: Kodiaq, Superb, а также Octavia прибавила в цене 47— 48000 рублей.
Автомодели S60, S90, ХC60, XC90 от шведского автобренда Volvo стали дороже на 30-200000 рублей.
Прибавили в цене и японские автомодели от Mitsubishi: ASX (+30000 руб.), L200 (+50000 руб.).
Решил не отставать от зарубежных коллег и отечественный автобренд УАЗ, подняв расценки на «Патриот» (+20000 руб.) и «Пикап» (+21000 руб.).
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