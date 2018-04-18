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Лагард призывает относиться к криптовалютам справедливо
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Лагард призывает относиться к криптовалютам справедливо 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Курс биткоина начинает оживляться и теперь, видимо, может подняться еще больше после слов Кристин Лагард, главы Международного валютного фонда. Ее месседж миру — криптоактивы не представляют прямой угрозы, считают эксперты. В своем блоге чиновник заявила, что криптовалюты должны развиваться. Лагард смотрит оптимистично на индустрию. Глава МВФ призывает придерживаться сбалансированного подхода в регулировании рынка, не ограничивая его развитие, но и не делая резких шагов. В качестве примера она привела риски в торговле с внешним финансированием, когда инвесторы могут легко погрязнуть в долгах. Примерно такими же могут оказаться системные риски для экономики в случае с цифровыми валютами. Но в целом ее комментарии были бодрыми. В своем посте глава МВФ также отметила, что хотела бы посоветовать государствам проводить открытую и справедливую политику по отношению к новому платежному инструменту.
Борис Титов, завод им. Орджоникидзе и криптовалюта. Наш колумнист Александр Петров в своем памфлете не щадит никого.
текст: Антон Кузнецов, фото: NoNews
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