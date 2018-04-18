Рынок из быстровозводимых конструкций построят на месте сгоревшего год назад в Махачкале

МАХАЧКАЛА , 18 апреля. / ТАСС /. Рынок из быстровозводимых конструкций построят на месте сгоревшего в конце марта 2017 года одного из крупных махачкалинских рынков «Дагэлектромаш». Об этом заявили в среду на встрече заместителя мэра Махачкалы Магомеда Магомедова с погорельцами рынка, сообщили в пресс-службе администрации города.

"Главная тема встречи касалась информационных вбросов о переносе рынка. Магомед Магомедов еще раз заверил собравшихся, что власти не рассматривают этот вопрос, а, наоборот, всячески способствуют скорейшему созданию условий для работы пострадавшим от пожара предпринимателям. С целью завершения строительных работ было принято решение о строительстве торговых площадей из быстровозводимых конструкций", — сообщили в пресс-службе мэрии.

"До погорельцев также было доведено, что сейчас ведется согласование плана планирования территории в администрации города. В управлении архитектуры и градостроительства сообщили, что вопрос рассматривается в приоритетном порядке", — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, на встрече также отметили, что снос работающих на данный момент торговых павильонов будет производиться поэтапно после окончания строительства части будущего рынка. «В первую очередь, вице-мэр потребовал от дирекции рынка тщательно уделять внимание созданию надежной системы противопожарной безопасности, чтобы максимально уберечь людей от повторения пожара», — добавили в мэрии.

Пожар на рынке Махачкалы

Пожар на одном из крупных рынков Махачкалы «Дагэлектромаш» произошел 31 марта 2017 года, площадь возгорания составляла 1,2 тыс. кв. м. Как сообщал ТАСС ранее, на встрече городских властей с руководством рынка приняли решение об обеспечении максимально льготного режима работы для погорельцев — после восстановления рынка в течение года они будут освобождены от уплаты ежемесячных арендных сборов. Сообщалось, что руководство рынка рассмотрит возможность оказания материальной помощи пострадавшим.