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Акция по проверке грамотности прошла на Красноказарменной
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Акция по проверке грамотности прошла на Красноказарменной 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
В минувшую субботу, 14 апреля, Московский энергетический институт в очередной раз стал площадкой проведения образовательной акции в форме добровольного диктанта для всех желающих.
— Проверить свои знания русского языка в МЭИ пришли 131 человек разного возраста, начиная со школьников и студентов и заканчивая добродушными пожилыми жителями Москвы. По оценкам организаторов, в акции «Тотальный диктант» в этом году по всему миру приняли участие более 200 тысяч человек в 1000 городах 76 стран. Литературный отрывок из текста писательницы Гузель Яхиной под диктовку популярных актеров, журналистов, чиновников, филологов и даже роботов писали не только на Земле, но и в космосе, — рассказали в пресс-службе вуза.
Насколько успешно участники диктанта справились с испытанием, станет известно уже совсем скоро. Организаторы обещают, что проверят все работы быстро. Результаты будут доступны на сайте «Тотального диктанта» уже в начале следующей недели. (ео)
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