Акция по проверке грамотности прошла на Красноказарменной

В минувшую субботу, 14 апреля, Московский энергетический институт в очередной раз стал площадкой проведения образовательной акции в форме добровольного диктанта для всех желающих.

— Проверить свои знания русского языка в МЭИ пришли 131 человек разного возраста, начиная со школьников и студентов и заканчивая добродушными пожилыми жителями Москвы . По оценкам организаторов, в акции «Тотальный диктант» в этом году по всему миру приняли участие более 200 тысяч человек в 1000 городах 76 стран. Литературный отрывок из текста писательницы Гузель Яхиной под диктовку популярных актеров, журналистов, чиновников, филологов и даже роботов писали не только на Земле, но и в космосе, — рассказали в пресс-службе вуза.

Насколько успешно участники диктанта справились с испытанием, станет известно уже совсем скоро. Организаторы обещают, что проверят все работы быстро. Результаты будут доступны на сайте «Тотального диктанта» уже в начале следующей недели. (ео)