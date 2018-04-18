Идёт подписка на газету «Курские известия»

Все желающие могут оформить подписку на общественно-информационный еженедельник «Курские известия»

Стоимость подписки на 2-е полугодие по почтовому индексу П5170:

1 месяц — 101,08 руб.

2 месяца — 202, 16 руб.

3 месяца — 303,24 руб.

4 месяца — 404,32 руб.

6 месяцев — 606, 6 руб.

Цены льготные.

Нашу газету читают люди всех возрастов и слоёв общества — от чиновников и бизнесменов до рабочих и домохозяек. В «Курских известиях» публикуются как политические, так и социально значимые и развлекательные материалы.

В каждом номере газеты размещаются купоны на скидку в магазинах ТС «Европа», программа передач на две недели, результаты розыгрышей лотерей («Русское лото», «Золотая подкова», «Жилищная лотерея», «ТВ Бинго-шоу», «6 из 36»), интервью со звёздами и сканворд, разгадав который можно выиграть 500 рублей.