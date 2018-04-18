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Идёт подписка на газету «Курские известия»
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Идёт подписка на газету «Курские известия» 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Все желающие могут оформить подписку на общественно-информационный еженедельник «Курские известия»
Стоимость подписки на 2-е полугодие по почтовому индексу П5170:
1 месяц — 101,08 руб.
2 месяца — 202, 16 руб.
3 месяца — 303,24 руб.
4 месяца — 404,32 руб.
6 месяцев — 606, 6 руб.
Цены льготные.
Нашу газету читают люди всех возрастов и слоёв общества — от чиновников и бизнесменов до рабочих и домохозяек. В «Курских известиях» публикуются как политические, так и социально значимые и развлекательные материалы.
В каждом номере газеты размещаются купоны на скидку в магазинах ТС «Европа», программа передач на две недели, результаты розыгрышей лотерей («Русское лото», «Золотая подкова», «Жилищная лотерея», «ТВ Бинго-шоу», «6 из 36»), интервью со звёздами и сканворд, разгадав который можно выиграть 500 рублей.
Оформить подписку на газету можно в отделениях Почты России и онлайн на сайте Почты России.
Курские известия: последние новости
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