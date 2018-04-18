Идёт подписка на газету «Курские известия» 

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В каждом номере газеты размещаются купоны на скидку в магазинах ТС «Европа», программа передач на две недели, результаты розыгрышей лотерей («Русское лото», «Золотая подкова», «Жилищная лотерея», «ТВ Бинго-шоу», «6 из 36»), интервью со звёздами и сканворд, разгадав который можно выиграть 500 рублей.
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