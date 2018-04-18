В Печатниках написали «Тотальный диктант-2018»

В школе «Спектр» по адресу ул. Гурьянова, д.33 прошла акция «Тотальный диктант-2018». Ее организовали представители молодежной палаты района Печатники (МП).

«Нам выделили две хорошие и большие аудитории, а учителя по русскому языку выступили дикторами, за что мы отдельно благодарим их. Приятно осознавать, что в акции принимают участие люди любых возрастов: от маленьких детишек до пенсионеров, многие приходили целыми семьями», — сообщили в МП района.

Напомним, результаты диктанта участники смогут узнать после 18 числа на сайте: https://totaldict.ru/, там же получить приятные подарки от организаторов и партнеров акции. (то)