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В Печатниках написали «Тотальный диктант-2018»
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В Печатниках написали «Тотальный диктант-2018» 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Марьинский вестник
В школе «Спектр» по адресу ул. Гурьянова, д.33 прошла акция «Тотальный диктант-2018». Ее организовали представители молодежной палаты района Печатники (МП).
«Нам выделили две хорошие и большие аудитории, а учителя по русскому языку выступили дикторами, за что мы отдельно благодарим их. Приятно осознавать, что в акции принимают участие люди любых возрастов: от маленьких детишек до пенсионеров, многие приходили целыми семьями», — сообщили в МП района.
Напомним, результаты диктанта участники смогут узнать после 18 числа на сайте: https://totaldict.ru/, там же получить приятные подарки от организаторов и партнеров акции. (то)
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