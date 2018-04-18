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Суд на Украине отказал Минюсту во взыскании с «дочки» «Роснефти» $26,8 млн
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Суд на Украине отказал Минюсту во взыскании с «дочки» «Роснефти» $26,8 млн 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 18 апр — РИА Новости. Хозяйственный суд Луганской области отказал министерству юстиции Украины во взыскании с украинской дочерней структуры "Роснефти" — «Линик» (Лисичанский нефтеперерабатывающий завод) — 26,8 миллиона долларов в порядке регресса по проигранному в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) иску компании «Агрокомплекс», заявила председательствующая судья Татьяна Косенко.
"В удовлетворении иска министерства юстиции к частному акционерному обществу «Лисичанская нефтяная инвестиционная компания» о взыскании 705 миллионов 633 тысяч гривен отказать полностью", — заявила Косенко.
Судья огласила лишь резолютивную часть решения.
"Агрокомплекс" в 1990-х годах заключил договоры с Лисичанским НПЗ на переработку нефти, однако предприятие своих обязательств не выполнило. «Агрокомплекс» после длительных и безуспешных попыток взыскать долг в украинских судах обратился в ЕСПЧ, который в 2011 году постановил выплатить компании 27 миллионов евро. Киев исполнил это решение, а затем минюст Украины подал иск о взыскании с «Линика» 26,8 миллиона долларов в порядке регресса, чтобы компенсировать выплаты государства.
"Роснефть" получила Лисичанский НПЗ вместе с другими украинскими активами ТНК-ВР. Предприятие было остановлено ТНК-ВР еще весной 2012 года из-за убыточности нефтепереработки.
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