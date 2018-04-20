Игорный бизнес принёс бюджету Краснодарского края в марте более 64 млн рублей

Сумма налоговых поступлений от игорного бизнеса в бюджет Кубани за первые три месяца 2018 года составила около 130 млн рублей. Отчет об исполнении краевого бюджета опубликован на сайте Министерства финансов Краснодарского края . Согласно отчету, по состоянию на 1 апреля исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составили 128,3 млн рублей. Сумма налоговых поступлений за март составила 64,2 млн рублей.

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