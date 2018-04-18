Более 20 представителей Совета ветеранов Роговского примут участие в патронатной акции

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Более 20 представителей Совета ветеранов поселения Роговское 21 апреля примут участие в патронатной акции около братской могилы советских воинов, погибших в Битве за Москву

— Она продлится два часа: с 10:00 до 12:00. За это время мы вместе с ребятами из школы №2073 и поисковой секции уберемся на этой территории. От Совета ветеранов будет 20-25 человек. Патронатная акция приурочена к предстоящему Дню Победы, — рассказала председатель Совета ветеранов поселения Роговское Надежда Филонова

Она добавила, что уборку на территории памятника проведут в обязательном порядке.

Отметим, что основные цели мемориально-патронатных акций — поддержание надлежащего вида обелисков, патриотическое и нравственное воспитание молодого поколения, пропаганда мужества и героизма советского народа во время Великой Отечественной войны.