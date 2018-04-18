В первом квартале 2018 года в Синьцзяне значительно увеличилась выработка ветровой и солнечной энергии

Урумчи, 18 апреля / Синьхуа / — В первые три месяца 2018 года выработка ветровой и солнечной энергии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе /Северо-Западный Китай / увеличилась на 35 и 38 проц. в годовом выражении, составив 7,6 млрд и 2,3 млрд кВт-ч соответственно. Об этом сообщили в Синьцзянской электроэнергетической компании.

Увеличение объема производства новой энергии стало возможным благодаря снижению доли незадействованных ветровых и солнечных установок. В первом квартале в Синьцзяне она составила соответственно 21,7 и 21 проц., понизившись на 12,3 и 16,2 процентного пункта в годовом исчислении.

Коэффициент незадействованных ветровых и солнечных установок является одним из важных показателей оценки эффективности использования новой энергии. Чем он ниже, тем выше эффективность ее использования.

К настоящему времени в Синьцзяне мощность ветровых установок составляет 18,35 млн кВт, солнечных — 9,08 млн кВт. На установки по выработке новой энергии приходится около 30 проц. мощности всех энергетических установок в этом регионе.