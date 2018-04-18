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Кто имеет право на ежемесячные выплаты из средств маткапитала?
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Кто имеет право на ежемесячные выплаты из средств маткапитала? 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгоградской области зарегистрировано более 100 заявлений на получение денег МСК.
На выплаты из средств материнского капитала имеют право семьи, где рождается или усыновляется второй ребенок после 1 января 2018 года. Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на пресс-службу регионального отделения Пенсионного фонда, доход в расчете на одного члена семьи при этом должен быть ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума за II квартал 2017 года. Для Волгоградского региона эта сумма составляет 15 219 рублей. Деньги будут перечисляться Пенсионным фондом до достижения ребенком 1,5 лет. Размер выплаты — 9 664 рубля. На данный момент в Волгограде и области с заявлениями на получение выплаты обратилось 110 человек, по 56 из них деньги уже перечисляются. Меж тем, в Пенсионном фонде отмечают, что не надо путать данную меру господдержки с выплатами семьям, где рождается или усыновляется первый ребенок. Ежемесячные выплаты за первенца семьям с доходом ниже указанного порога также положены, но они перечисляются региональными органами соцзащиты из федерального бюджета. Напомним, с заявлением на ежемесячные выплаты из средств МСК можно обращаться в Пенсионный фонд или в МФЦ.
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