Госжилинспекция наградила самых активных борцов с сосульками в Подмосковье

Руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков вручил грамоты и ценные призы пользователям социальных сетей, которые наиболее активно участвовали в акции «Ледниковый период-2018» по выявлению опасных сосулек, снежных навесов и ледяных образований на многоквартирных домах Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Жилищные инспекторы контролируют состояние многоквартирных домов по долгу службы, как в рамках внеплановых проверок, так и в рамках мониторинга. Госжилинспекция приветствует и отмечает тех, кто занимается таким контролем, как говорят, по зову сердца, проявляя собственную инициативу», — сказал Соков.

«Нужно отдать должное жителям Подмосковья, которые сразу отреагировали на наш призыв и подключились к акции «Ледниковый период». Если в прошлом году мы получили чуть более 400 обращений о сосульках, то в этом сезоне к нам поступило уже более 600 таких сообщений», — сообщил глава ведомства.

Госжилинспекция Московской области организует акцию «Ледниковый период» с 2014 года. Фотографии сосулек с указанием адреса дома и хэштега #ЛедниковыйПериодМО (в каждом сезоне указывается год проведения акции, например, #ЛедниковыйпериодМО_2018) пользователи размещают в Facebook, ВКонтакте и Instagram. В зимнем сезоне 2017-2018 в социальных сетях появилось более 600 сообщений.