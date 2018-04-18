Госжилинспекция наградила самых активных борцов с сосульками в Подмосковье 

Руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков вручил грамоты и ценные призы пользователям социальных сетей, которые наиболее активно участвовали в акции «Ледниковый период-2018» по выявлению опасных сосулек, снежных навесов и ледяных образований на многоквартирных домах Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«Жилищные инспекторы контролируют состояние многоквартирных домов по долгу службы, как в рамках внеплановых проверок, так и в рамках мониторинга. Госжилинспекция приветствует и отмечает тех, кто занимается таким контролем, как говорят, по зову сердца, проявляя собственную инициативу», — сказал Соков.
По данным пресс-службы, в этом году получили благодарности Госжилинспекции и ценные подарки трое победителей акции. Самыми активным участниками «Ледникового периода» в 2018 году стали Ольга Никольская из Балашихи («ВКонтакте», 75 сообщений), Олеся Лебедева из Подольска («ВКонтакте», 51 сообщение), Олег Карпов из Электростали (Instagram, 31 сообщение).
«Нужно отдать должное жителям Подмосковья, которые сразу отреагировали на наш призыв и подключились к акции «Ледниковый период». Если в прошлом году мы получили чуть более 400 обращений о сосульках, то в этом сезоне к нам поступило уже более 600 таких сообщений», — сообщил глава ведомства.
Госжилинспекция Московской области организует акцию «Ледниковый период» с 2014 года. Фотографии сосулек с указанием адреса дома и хэштега #ЛедниковыйПериодМО (в каждом сезоне указывается год проведения акции, например, #ЛедниковыйпериодМО_2018) пользователи размещают в Facebook, ВКонтакте и Instagram. В зимнем сезоне 2017-2018 в социальных сетях появилось более 600 сообщений.