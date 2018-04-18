80 млн рублей позволит сэкономить Воткинску контракт на энергосбережение

Воткинск. Удмуртия . Воткинск закончил работы по энергосервисному контракту. Как сообщает пресс-служба города, за 5 лет экономия в рамках контракта составит 80 млн рублей.

По словам директора Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Дениса Детинкина, только за март было сэкономлено более 800 тыс. рублей.

Так, в рамках контракта удалось установить пункты учета электроэнергии и управления уличным освещением, а также заменить более 4,5 тыс. светильников на светодиодные, которые потребляют меньше энергии и лучше освещают территорию.

Отметим, сэкономленные средства поступят в счет оплаты по контракту.