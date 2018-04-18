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80 млн рублей позволит сэкономить Воткинску контракт на энергосбережение
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80 млн рублей позволит сэкономить Воткинску контракт на энергосбережение 

ИА «Сусанин» 38 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Воткинск. Удмуртия. Воткинск закончил работы по энергосервисному контракту. Как сообщает пресс-служба города, за 5 лет экономия в рамках контракта составит 80 млн рублей.
По словам директора Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Дениса Детинкина, только за март было сэкономлено более 800 тыс. рублей.
Так, в рамках контракта удалось установить пункты учета электроэнергии и управления уличным освещением, а также заменить более 4,5 тыс. светильников на светодиодные, которые потребляют меньше энергии и лучше освещают территорию.
Отметим, сэкономленные средства поступят в счет оплаты по контракту.
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