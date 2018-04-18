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Реальный трейдинг за два дня! Семинар-практикум для жителей Ярославля
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Реальный трейдинг за два дня! Семинар-практикум для жителей Ярославля 

АиФ 2 часа назад
Двухдневный семинар-практикум «Реальный трейдинг без рекламной мишуры» 19 и 20 апреля 2018 года проведет для жителей Ярославля финансовый аналитик Консультационного центра «Эшфорд», практикующий трейдер Роберт Алоян. Специальным гостем мероприятия станет автор федерального обучающего проекта «Школа Трейдера», трейдер-практик Илья Мещеряков. За два дня вы получите действительно нужные знания о рынке Форекс и на практике освоите внутридневную торговлю. В программе первого дня: специфика торговли внутри дня, правила управления капиталом, как составить торговую систему, основные ошибки трейдеров, верные и ошибочные решения на реальных примерах, ценообразование на рынке.
На второй день состоится «Торговля в прямом эфире» с участием Ильи Мещерякова. В течение нескольких часов Роберт Алоян и Илья Мещеряков продемонстрируют, какова последовательность принятия торговых решений на рынке, объяснят основы скальпинговых операций и будут совершать сделки в реальном времени на разных рынках с использованием всех доступных инструментов. «Не надо пытаться заработать на Форексе миллиарды. С таким настроем вы только потеряете деньги. Ставьте перед собой реальные цели, контролируйте свои эмоции, работайте по системе — и будете стабильно в плюсе», — советует финансовый аналитик Консультационного центра «Эшфорд» Роберт Алоян будущим участникам мастер-класса.
Заявки на участие принимаются до 18/04/2018. Количество мест ограничено. Стоимость участия в мастер-классе первого дня — платное.
По всем вопросам обращайтесь по телефону +7 (4852) 28-07-17.
Бизнес
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