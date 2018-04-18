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Красносельский паром планирует начать работу на следующей неделе
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Красносельский паром планирует начать работу на следующей неделе 

k1news.ru 52 минуты назад
Фото: k1news.ru
В конце следующей недели, 29 апреля, должен начать свою работу красносельский паром, сообщает портал krasnoenews.ru.
Пока что к работе не дает приступить лед на реке Костроме, поэтому приходится ждать. Как отметил директор ООО «Волна» Сергей Вишняков, в первый рейс по маршруту «Красное-на-Волге — Красные Пожни» постараются выйти раньше, как только позволит погода.
Цены на билеты останутся прежними. Для пассажиров стоимость составит 29 рублей, для младших школьников — скидки. За переправу легковушки — 250 рублей.
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